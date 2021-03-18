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Петербургским ресторанам разрешат устанавливать круглогодичные веранды

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Обычно у ресторанов появляются веранды в летние месяцы. Но теперь они могут стать круглогодичными. Соответствующие поправки в правила размещения нестационарных торговых объектов одобрили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По их мнению, это будет способствовать развитию общепита.

Петербургским ресторанам разрешат устанавливать круглогодичные веранды

Согласно тексту документа, владельцы ресторанов могут напрямую, без участия в тендерах, брать в аренду у города прилегающие к объекту участки и устанавливать на них павильоны для обслуживания клиентов. Данное правило будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Ожидается, что это позволит увеличить количество рабочих мест и повысить выручку. В совокупности реализация законопроекта увеличит сумму поступлений в городской бюджет города.

За поправки в закон проголосовали 40 депутатов. Но есть и противники нововведений. Некоторые парламентарии считают, что круглогодичные веранды могут превратиться в постоянные пристройки и будут мешать проходу пешеходов.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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