Обычно у ресторанов появляются веранды в летние месяцы. Но теперь они могут стать круглогодичными. Соответствующие поправки в правила размещения нестационарных торговых объектов одобрили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По их мнению, это будет способствовать развитию общепита.
Согласно тексту документа, владельцы ресторанов могут напрямую, без участия в тендерах, брать в аренду у города прилегающие к объекту участки и устанавливать на них павильоны для обслуживания клиентов. Данное правило будет действовать до 31 декабря 2023 года.
Ожидается, что это позволит увеличить количество рабочих мест и повысить выручку. В совокупности реализация законопроекта увеличит сумму поступлений в городской бюджет города.
За поправки в закон проголосовали 40 депутатов. Но есть и противники нововведений. Некоторые парламентарии считают, что круглогодичные веранды могут превратиться в постоянные пристройки и будут мешать проходу пешеходов.
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