В московской Олимпиаде мегаполисов примут участие школьники из 28 стран

Под эгидой правительства Москвы стартовала V Международная олимпиада мегаполисов, участие в которой примут школьники из 28 стран и более 30 городов. Впервые свои команды представили Мехико, Куала-Лумпур, Ош, Сараево, Сингапур и Сухум. Состязание пройдет в дистанционном формате, поэтому ребята будут выполнять задания из своих городов. При этом на каждой площадке будет вестись видеофиксация.

Соревнование проводится для школьников от 14 до 18 лет в командах до восьми человек — по двое на каждую дисциплину:

информатика,

математика,

физика,

химия.

Как и в предыдущие годы, города представят медалисты международных соревнований.

Организаторами V Международной олимпиады мегаполисов выступили:

Департамент образования и науки города Москвы,

Департамент культуры,

Департамент массовой информации и рекламы,

Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма,

Департамент торговли и услуг,

Департамент внешнеэкономических и международных связей,

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры,

Центр педагогического мастерства

и Московский центр международного сотрудничества.

По инициативе мэра Москвы Международная олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года. В прошлом году в ней приняли участие 45 городов из 32 стран. Тогда в тройку лидеров вошли команды Москвы, Санкт-Петербурга и Шанхая.