В московской Олимпиаде мегаполисов примут участие школьники из 28 стран

Под эгидой правительства Москвы стартовала V Международная олимпиада мегаполисов, участие в которой примут школьники из 28 стран и более 30 городов. Впервые свои команды представили Мехико, Куала-Лумпур, Ош, Сараево, Сингапур и Сухум. Состязание пройдет в дистанционном формате, поэтому ребята будут выполнять задания из своих городов. При этом на каждой площадке будет вестись видеофиксация.
Соревнование проводится для школьников от 14 до 18 лет в командах до восьми человек — по двое на каждую дисциплину:
Как и в предыдущие годы, города представят медалисты международных соревнований.
Организаторами V Международной олимпиады мегаполисов выступили:
По инициативе мэра Москвы Международная олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года. В прошлом году в ней приняли участие 45 городов из 32 стран. Тогда в тройку лидеров вошли команды Москвы, Санкт-Петербурга и Шанхая.
Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.