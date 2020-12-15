В Сочи суд приговорил инспектора по труду к семи годам лишения свободы за получение взятки в виде путёвки в санаторий.

Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

"В Сочи за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в крупном размере осужден главный государственный инспектор труда (по правовым вопросам) в Краснодарском крае… С 20 по 28 августа 2018 года он лично получил от гендиректора… санатория взятку в виде оказания услуг имущественного характера по оплате двух санаторно-курортных путевок, включая VIP-питание и лечение, для его проживания с семьей на общую сумму более 209 тысяч рублей. Суд… назначил… наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки, что составляет порядка 4,2 миллиона рублей", — сказано в сообщении ведомства.