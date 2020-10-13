В Москве ограничивают работу судов из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом режим работы столичных судов ограничивают для представителей СМИ и слушателей судебных процессов.

Об этом рассказала глава пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Москвы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции частично изменен режим работы Московского городского суда, районных судов Москвы, мировых судей Москвы. Личный прием граждан председателями судов временно приостановлен… Доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей средств массовой информации, временно ограничен", — пояснила она.

Напомним, в России наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. В Москве уже были введены ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости.