В 12 регионах России прирост инфицированных больше сотни человек

За минувшие сутки в Москве коронавирус подхватили 642 человека. Это на 7% меньше, чем месяц назад.

За последние 24 часа в столице от COVID скончались 12 человек. Выздороветь смогли 1338 пациентов.

Среди новых выявленных случаев:

🔹34,0% — от 18 до 45 лет;

🔹27,4% — от 46 до 65 лет;

🔹15,1% — от 66 до 79 лет;

🔹8,7% — старше 80 лет;

🔹14,8% — дети.

В Санкт-Петербурге прирост инфицированных COVID составил 218 человек, в Подмосковье — 164, в Нижегородской области — 159, в Ростовской области — 153, в Ставропольском крае — 127, в Свердловской области — 115, в Воронежской области — 113, в Ульяновской области — 105, в Красноярском крае — 105, в Саратовской области — 102, в Самарской области — 101.

Как отметили в оперативном штабе, новые случаи зарегистрированы в 83 регионах России. У 22,9% новых инфицированных не было внешних проявлений болезни. В трёх регионах прирост новых заражённых минимальный: в Ненецком АО (+1), в Еврейской АО (+8), в Чечне (+8).

Всего за минувшие сутки в России выявлено 5 218 новых случаев коронавируса. 142 человека скончались, 6 409 пациентов выздоровели.