Ещё 5 218 россиян заболели коронавирусом

Положительные тесты на COVID в России получили ещё 5 218 человек. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Накануне прирост новых инфицированных коронавирусом был 5 099 человек. Днём ранее их было 5 185 человек. Всего же с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 041 007 случаев заражения COVID.

Выздороветь смогли уже 856 458 пациентов. Из них за последние сутки — 6 409 человек.

Число жертв опасной инфекции превысило 18 тысяч. За сутки скончались 142 коронавирусных больных. Вчера сообщалось о 122 летальных исходах, днём ранее — о 51 смертях от COVID. Общее количество жертв коронавируса в России составляет 18 135 человек.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии в стране проведено больше 39,2 миллиона тестов на COVID. Из них за минувшие сутки — 328 тысяч тестов. Под наблюдением медиков остаются 205 384 пациента.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Украина не намерена закупать в России вакцину от коронавируса. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, страна ведёт переговоры по этому вопросу с Европой и США.