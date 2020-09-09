Положительные тесты на COVID в России получили ещё 5 218 человек. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.
Накануне прирост новых инфицированных коронавирусом был 5 099 человек. Днём ранее их было 5 185 человек. Всего же с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 041 007 случаев заражения COVID.
Выздороветь смогли уже 856 458 пациентов. Из них за последние сутки — 6 409 человек.
Число жертв опасной инфекции превысило 18 тысяч. За сутки скончались 142 коронавирусных больных. Вчера сообщалось о 122 летальных исходах, днём ранее — о 51 смертях от COVID. Общее количество жертв коронавируса в России составляет 18 135 человек.
По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии в стране проведено больше 39,2 миллиона тестов на COVID. Из них за минувшие сутки — 328 тысяч тестов. Под наблюдением медиков остаются 205 384 пациента.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Украина не намерена закупать в России вакцину от коронавируса. По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, страна ведёт переговоры по этому вопросу с Европой и США.
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