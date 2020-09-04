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В Ростове-на-Дону будет построен хирургический корпус ОДКБ

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Проект будущего нового хирургического корпуса Ростовской областной детской клинической больницы поддержан вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

В Ростове-на-Дону будет построен хирургический корпус ОДКБ

Он был ей представлен ростовским губернатором Василием Голубевым с просьбой поддержать строительство деньгами из федерального бюджета.

"Здесь прекрасный коллектив, профессиональный, мною принято решение подготовить проект строительства нового корпуса. Проект состоялся, прошел экспертизу. Задача — его реализовать. Мы готовы к старту", — подчеркнул в беседе с вице-премьером глава региона.

"Я знаю, что ваши коллеги сотрудничали с центром Димы Рогачева, это даже напоминает этот центр. Учитывая чрезвычайную важность для нашей страны оказания помощи таким детям, мы на федеральном уровне это рассмотрим", — обещала поддержать Ростовскую область Голикова.

Хирургический центр в шесть этажей высотой будет включать 280 коек, включая те, что необходимы для трансплантации костного мозга.

По ее словам, профессионализм медиков станет важным подспорьем к оформлению проекта. Татьяна Голикова высоко оценила подготовку как собственно медперсонала, так и задействованных управленцев. Она же обещала заняться вплотную и медициной первичного звена.

"С учетом того, что Ростовская область из своего бюджета уже много вложила в доступность медицины на селе, в малых городах, у нас есть возможность сейчас сделать упор на эту ту составляющую, которая связана с модернизацией районных больниц, вдохнуть новую жизнь, новую идеологию", — считает она.

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