Проект будущего нового хирургического корпуса Ростовской областной детской клинической больницы поддержан вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
Он был ей представлен ростовским губернатором Василием Голубевым с просьбой поддержать строительство деньгами из федерального бюджета.
"Здесь прекрасный коллектив, профессиональный, мною принято решение подготовить проект строительства нового корпуса. Проект состоялся, прошел экспертизу. Задача — его реализовать. Мы готовы к старту", — подчеркнул в беседе с вице-премьером глава региона.
"Я знаю, что ваши коллеги сотрудничали с центром Димы Рогачева, это даже напоминает этот центр. Учитывая чрезвычайную важность для нашей страны оказания помощи таким детям, мы на федеральном уровне это рассмотрим", — обещала поддержать Ростовскую область Голикова.
Хирургический центр в шесть этажей высотой будет включать 280 коек, включая те, что необходимы для трансплантации костного мозга.
По ее словам, профессионализм медиков станет важным подспорьем к оформлению проекта. Татьяна Голикова высоко оценила подготовку как собственно медперсонала, так и задействованных управленцев. Она же обещала заняться вплотную и медициной первичного звена.
"С учетом того, что Ростовская область из своего бюджета уже много вложила в доступность медицины на селе, в малых городах, у нас есть возможность сейчас сделать упор на эту ту составляющую, которая связана с модернизацией районных больниц, вдохнуть новую жизнь, новую идеологию", — считает она.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.