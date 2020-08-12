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Пять дополнительных выходных получат школьники Коми

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

К стандартным выходным школьники Коми получат ещё пять дней отдыха. Мини-каникулы ждут их в самом начале нового учебного года.

Причиной станет проведение выборов, которые продлятся три дня. Традиционно избирательные участки разместят в образовательных учреждениях. В этом году выборы будут идти с 11 по 13 сентября, ещё день нужен, чтобы подготовиться к ним.

"Скорее всего, 14-е число тоже будет неучебным днём, потому что необходимо будет проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия по обработке помещений", — рассказал председатель избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев.

Напомним, что учебный год планируется начать в традиционном формате. 1 сентября в школах России пройдут торжественные линейки и начнутся занятия.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Кремль и ЦИК согласовали проведение трёхдневного голосования. Досрочные выборы будут идти 11 и 12 сентября, а на 13 сентября назначен Единый день голосования. Россиянам предстоит выбрать 18 губернаторов, депутатов 11 законодательных собраний, депутатов городских дум в 22 городах.

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