Голикова рассказала, как в России начнется учебный год

Школьники России вернутся за парты 1 сентября. Новый учебный год стартует в привычном формате.

В День знаний в школах пройдут традиционные линейки.

"С учетом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно — в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и с соблюдением противоэпидемиологических мер", — сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Перед приходом детей все учебные кабинеты и другие площади будут обработаны специальным средством. Школьников обеспечат антисептиками и средствами индивидуальной защиты.

В традиционном формате новый учебный год начнут и высшие учебные заведения. 92% вузов примут студентов 1 сентября. Остальные начнут учебный год 14 сентября. Если будет необходимость, руководство учебных заведений сможет сдвинуть дату начала обучения, но не более чем на два месяца.

В вузах также проведут необходимую обработку, студентам предстоит проходить термометрию. Отдельное внимание уделят общежитиям.

Ранее о старте нового учебного года 1 сентября сообщал министр образования Сергей Кравцов.