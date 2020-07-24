Для голосования на выборах-2020 отводятся три дня

Региональные выборы-2020 в России, назначенные на сентябрь, пройдут с 11 по 13 число.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, "Кремль и ЦИК согласовали проведение трехдневного голосования".

Коснется ли новшество всех регионов или только части из них, пока не уточняется.

Напомним, в сентябре в России будут выбирать

18 губернаторов,

11 заксобраний,

в 22 городах - депутатов гордум.

Закон о трехдневном голосовании Госдума приняла 21 июля, а 23 - его его одобрил Совфед.

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