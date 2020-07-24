Для голосования на выборах-2020 отводятся три дня

Региональные выборы-2020 в России, назначенные на сентябрь, пройдут с 11 по 13 число.
Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, "Кремль и ЦИК согласовали проведение трехдневного голосования".
Коснется ли новшество всех регионов или только части из них, пока не уточняется.
Напомним, в сентябре в России будут выбирать
Закон о трехдневном голосовании Госдума приняла 21 июля, а 23 - его его одобрил Совфед.
ЦИК то размещает опрос о многодневном голосовании, то удаляет. Зачем?
Артефакты, найденные археологами в пещере в Центральной Мексике, являются убедительным доказательством того, что люди заселяли континент на 15 тысяч лет раньше, чем принято считать.