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Для голосования на выборах-2020 отводятся три дня

Общество

Региональные выборы-2020 в России, назначенные на сентябрь, пройдут с 11 по 13 число. 

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, "Кремль и ЦИК согласовали проведение трехдневного голосования".

Коснется ли новшество всех регионов или только части из них, пока не уточняется.

Напомним, в сентябре в России будут выбирать

  • 18 губернаторов,
  • 11 заксобраний,
  • в 22 городах - депутатов гордум.

Закон о трехдневном голосовании Госдума приняла 21 июля, а 23 - его его одобрил Совфед.

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