Авиакомпании отменяют рейсы на начало августа

Заграничные путешествия россиян, запланированные на начало августа, оказались под вопросом. Авиакомпании массово отменяют рейсы.

Причина простая — отсутствие разрешения на международные полеты. Обмена билетов не предлагается. То есть жители регионов, планирующие вылеты из крупных городов, теряют сразу несколько билетов, включая те, что необходимы, чтобы добраться до аэропорта.

Напомним, что с 1 августа Россия разрешает международное авиасообщение. Россияне могут отправиться в Британию, Танзанию и Турцию. Самолеты будут летать из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее "Правда.Ру" писала, что эконом-отдых в России на 20% дешевле, чем в Турции. Данные привели в Ассоциации туроператоров России. Отмечается, что после сообщения об открытии Турции число бронирований туров на российские курорты не снизилось, отмен нет.

В АТОР также пояснили, что отдых в Турции вполне безопасен. По прилете у пассажиров будут измерять температуру. При подозрении на коронавирус предложат сдать бесплатный тест. Если в отеле будет выявлен инфицированный COVID, его отправят в госпиталь, но остальным отдыхающим карантин не грозит.