"Нью-Йорк слишком дорогой": внук Пугачёвой жалуется на трудную жизнь в США

Никита Пресняков столкнулся с финансовыми трудностями в США

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никита Пресняков и его жена Алена Краснова переехали в США весной 2022 года, где столкнулись с финансовыми трудностями. Поначалу Пресняков работал удаленно для российских проектов, но из-за скандалов вокруг его бабушки Аллы Пугачевой он отказался от этих проектов. Теперь его семья испытывает трудности в Нью-Йорке, пытаясь адаптироваться к высокой стоимости жизни в большом американском городе.

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Несмотря на отсутствие стабильной работы, Пресняков и Краснова посещают рестораны и вечеринки, а также были замечены на мероприятии с Ильей Прусикиным и группой Little Big. Никита жалуется на дороговизну жизни в Нью-Йорке, отмечая, что рестораны завышают цены, а расходы на транспорт и жилье остаются слишком высокими. Вполне вероятно, что пара продолжает жить на доходы от бизнеса Алены в Москве.



