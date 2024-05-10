"Нью-Йорк слишком дорогой": внук Пугачёвой жалуется на трудную жизнь в США

Никита Пресняков и его жена Алена Краснова переехали в США весной 2022 года, где столкнулись с финансовыми трудностями. Поначалу Пресняков работал удаленно для российских проектов, но из-за скандалов вокруг его бабушки Аллы Пугачевой он отказался от этих проектов. Теперь его семья испытывает трудности в Нью-Йорке, пытаясь адаптироваться к высокой стоимости жизни в большом американском городе.
Несмотря на отсутствие стабильной работы, Пресняков и Краснова посещают рестораны и вечеринки, а также были замечены на мероприятии с Ильей Прусикиным и группой Little Big. Никита жалуется на дороговизну жизни в Нью-Йорке, отмечая, что рестораны завышают цены, а расходы на транспорт и жилье остаются слишком высокими. Вполне вероятно, что пара продолжает жить на доходы от бизнеса Алены в Москве.
В Польше разразился скандал из-за видеоролика с украинской певицей Яной Шамаевой.