АТОР: "Эконом-отдых в России на 20 процентов дешевле, чем в Турции"

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на экономный отдых в России сейчас на 20 процентов ниже, чем на аналогичный в Турции.

"Цены на российские курорты не изменились в связи с появлением условного конкурента на рынке. Но надо сказать, что в эконом-сегменте отдых в России обходится дешевле процентов на 20, чем в эконом-сегменте в Турции. Этот фактор является существенным преимуществом российских курортов для многих потребителей ", — сказала Ломидзе.

Она отметила, что в целом новости о возобновлении авиасообщения России и Турции не привели к сокращению продаж туров по внутренним направлениям. Аннуляций туров по России нет, сообщила глава АТОР.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии разработали восемь новых туристических маршрутов. Они начинаются от Владикавказа и завершаются походом по высокогорным ущельям.