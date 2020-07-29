Восемь новых маршрутов для туристов разработали в Северной Осетии

В Северной Осетии разработали восемь новых туристических маршрутов. Они начинаются от Владикавказа и завершаются походом по высокогорным ущельям. Об этом сообщила пресс-служба главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

"Руководитель комитета представил краткую информацию о реализации дорожной карты приоритетной программы "Туризм". В республике разработаны восемь маршрутов, наиболее популярным является путь, который начинается во Владикавказе, проходит через Куртатинское ущелье и завершается переходом в Даргавс и Кармадон", — говорится в сообщении пресс-службы.

Для гостей республики планируют сделать комфортную инфраструктуру и объекты придорожного сервиса. Комитет по туризму разработал типовой проект для предпринимателей, которые захотят построить объекты придорожного сервиса. Власти обещают помочь в работе с документацией, разрешениями на строительство и ввод в эксплуатацию.