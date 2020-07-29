АТОР: отдых в Турции вполне безопасен

Российские туристы могут спокойно отправляться на отдых в Турцию. Потому что при принятии решения о возобновлении авиасообщения эпидемиологическая ситуация оценивалась российским правительством в первую очередь.

Такое заявление сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

"Решение об открытии той или иной страны, включая международное сообщение, принимает правительство России. Это решение основывается на анализе эпидемиологической ситуации и принципа взаимности. Как раз требования, которые гарантируют, в том числе вопросы соблюдения мер безопасности самими туристами все-таки возможности организации путешествия. Пока открыты только три страны с точки зрения международного воздушного сообщения. Критерий очень простой: в этой стране не должно быть больше 40 человек на 100 тысяч населения, которые ежедневно заражают. Коэффициент распространения инфекции не выше 1 и процент заражения не выше 1% за последние 14 дней. Если страна взаимно так же открывает, то в этом случае возобновляется международное воздушное сообщение", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что по прилете туристам измеряют температуру, а при подозрении на коронавирус предлагают пройти бесплатный тест. Справки для поездки в Турцию не нужны. Если у туриста все же выявят COVID, всю гостиницу закрывать не будут, только инфицированному будет предложена госпитализация. При наличии страховки, дополнительно платить за это не придется.

Напомним, что сегодня бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предостерег россиян от отдыха в Турции. По его мнению, "там небезопасно".