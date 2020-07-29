Онищенко рассказал об опасности отдыха в Турции

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об опасности отдыха в Турции.

Он призвал соотечественников воздержаться в ближайшее время от отдыха в Турции. Онищенко считает, что ситуация может измениться в любой момент, и напомнил, как в марте россияне не могли вернуться из заграничных поездок на родину самостоятельно.

"Там небезопасно, я это говорю с профессиональной точки зрения. В Турции серьёзно не проверяют на наличие коронавируса, и обстановка внутри страны неблагоприятная. Зачем нужно ехать в Турцию? Лучше побыть в России, тут сейчас спокойнее и безопаснее", — сказал Онищенко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с августа. Одной из первых стран, с которой у России возобновятся авиаперелеты, стала Турция. С 1 августа из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону самолёты полетят в Анкару и Стамбул, а с 10 августа в — Анталью, Бодрум и Даламан.