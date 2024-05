"Выклянчивала шмотки": Киркоров обвинил Успенскую в использовании его подарков

Конфликт между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской набирает обороты. В эфире шоу "Сплетни-шейкер" Киркоров назвал Успенскую "попрошайкой", которая "выклянчивала шмотки".

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository