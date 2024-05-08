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"Выклянчивала шмотки": Киркоров обвинил Успенскую в использовании его подарков

Филипп Киркоров раскритиковал Любовь Успенскую, назвав ее "попрошайкой"

0:37
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Конфликт между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской набирает обороты. В эфире шоу "Сплетни-шейкер" Киркоров назвал Успенскую "попрошайкой", которая "выклянчивала шмотки".

Филипп Киркоров раскритиковал Любовь Успенскую, назвав ее "попрошайкой"
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Он отметил, что ранее дарил ей дорогие подарки, но со временем Успенская начала воспринимать их как должное и даже требовать.

Их отношения обострились после интервью Успенской Алене Жигаловой, где певица напомнила о скандальной истории, когда Киркоров ударил девушку, и утверждала, что он предлагал ей руку и сердце перед свадьбой с Аллой Пугачевой.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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