"Выклянчивала шмотки": Киркоров обвинил Успенскую в использовании его подарков

Филипп Киркоров раскритиковал Любовь Успенскую, назвав ее "попрошайкой"

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Конфликт между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской набирает обороты. В эфире шоу "Сплетни-шейкер" Киркоров назвал Успенскую "попрошайкой", которая "выклянчивала шмотки".

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Он отметил, что ранее дарил ей дорогие подарки, но со временем Успенская начала воспринимать их как должное и даже требовать.

Их отношения обострились после интервью Успенской Алене Жигаловой, где певица напомнила о скандальной истории, когда Киркоров ударил девушку, и утверждала, что он предлагал ей руку и сердце перед свадьбой с Аллой Пугачевой.