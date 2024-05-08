"Выклянчивала шмотки": Киркоров обвинил Успенскую в использовании его подарков

Конфликт между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской набирает обороты. В эфире шоу "Сплетни-шейкер" Киркоров назвал Успенскую "попрошайкой", которая "выклянчивала шмотки".
Он отметил, что ранее дарил ей дорогие подарки, но со временем Успенская начала воспринимать их как должное и даже требовать.
Их отношения обострились после интервью Успенской Алене Жигаловой, где певица напомнила о скандальной истории, когда Киркоров ударил девушку, и утверждала, что он предлагал ей руку и сердце перед свадьбой с Аллой Пугачевой.
Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.