Летние кафе разрешили открыть в Новосибирской области

Очередное ограничение сняли власти Новосибирской области. Местным жителям разрешили ходить в летние кафе.

Об этом объявили сегодня в региональном правительстве.

"Предлагаю сегодня принять решение о снятии ограничений на деятельность организаций общественного питания и к дополнительным видам деятельности, которые сегодня уже разрешены — это торговля с доставкой и на вынос, возобновить деятельность летних кафе и летних веранд. Попрошу Министерство промышленности и торговли оперативно подготовить документы", — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он также отметил, что по мере улучшения эпидемиологической ситуации в области будут постепенно снимать и другие ограничения, которые были введены из-за эпидемии коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала, что власти Новосибирска попросили жителей сообщать о скоплениях людей на улицах. Полицейским разрешили применять более жесткие меры при выявлении скопления людей в ночное время.