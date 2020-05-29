Международные лицензии могут получить только 8 российских легкоатлетов

В пул допинг-тестирования международной федерации World Athletics на третий квартал 2020 года вошли только восемь российских легкоатлетов. Они имеют право на получение нейтрального статуса.

Количество спортсменов в пуле по сравнению с первым и вторым кварталами не изменилось, сообщает ТАСС.

В международных турнирах смогут выступить: