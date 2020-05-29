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Источник Правда.Ру

Жителей Новосибирска попросили сообщать о скоплениях людей на улицах

Россия » Сибирь » Новосибирск

Облправительство сообщило о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников приказал полицейским принимать более жесткие меры в отношении скоплений людей в ночное время суток на улицах Новосибирска и области.

"Жители региона могут сообщить на круглосуточную горячую линию через единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 о фактах массового скопления людей, проведения досуговых, развлекательных и других массовых мероприятий в период противодействия коронавирусной инфекции. Информация о нарушениях переадресуется в полицию", — говорится в сообщении.

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Международные лицензии могут получить только 8 российских легкоатлетов

Спорт

В пул допинг-тестирования международной федерации World Athletics на третий квартал 2020 года вошли только восемь российских легкоатлетов. Они имеют право на получение нейтрального статуса.

Количество спортсменов в пуле по сравнению с первым и вторым кварталами не изменилось, сообщает ТАСС.

В международных турнирах смогут выступить:

  • Мария Ласицкене (прыжки в высоту);
  • Михаил Акименко (прыжки в высоту);
  • Илья Иванюк (прыжки в высоту);
  • Анжелика Сидорова (прыжки с шестом);
  • Тимур Моргунов (прыжки с шестом);
  • Илья Шкуренев (многоборье);
  • Сергей Шубенков (барьерист);
  • Василий Мизинов (ходьба).
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Продовольственные рынки открывают в Новосибирске

Россия » Сибирь » Новосибирск

Товары для дач и садоводчества можно купить в Новосибирске. Областные власти разрешили открыться продовольственным рынкам.

Это новая мера послабления.

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Новосибирская область нашла 75 зараженных коронавирусом

Россия » Сибирь » Новосибирск

Оперативный штаб по противодействию COVID-19 в Новосибирской области сообщил о 75-ти новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, один человек погиб.

"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 10 мая в регионе за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 75 человек. Выписан один человек, один человек скончался. Это мужчина, ему было 58 лет", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что общее количество инфицированных в Новосибирской области — 1100 человек.

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Первоиарх РПЦ навал пандемию возможностью для духовного роста

Религия

Патриарх всея Руси Кирилл считает коронавирусную пандемию удобным временем для осмысления своей жизни и духовного роста.

"Мы с вами переживаем уникальное время, когда не одному, не двоим, не десятерым, не тысяче, а всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своей жизни, о своих грехах, обратиться к Богу, принести покаяние; и неизвестно, даст ли еще Господь всем нам такую возможность", — сказал патриарх в четверг в проповеди после литургии в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

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"Отпуск будет!" - написал в новосибирском небе самолет

Россия » Сибирь » Новосибирск

Олег Кобзев, пилот малой авиации и по совместительству радиоинженер из Новосибирска, в период самоизоляции открыл для себя необычное хобби: он пишет в небе послания для людей на земле.

пилот олег кобзев новосибирск письма в небе
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