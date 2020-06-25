Дмитрий Песков ответил на вопрос, заданный журналистами.

Пресс-секретарь главы государства рассказал о том, что президент России имеет право принять участие в голосовании в удобном любом удобном формате.

"Как любой гражданин РФ, он может воспользоваться возможностью электронного голосования, будучи жителем Москвы, он может досрочно посетить избирательный участок, и он может прийти уже непосредственно в день голосования — 1 июля — на избирательный участок", — сказал Песков.