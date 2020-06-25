Больше 142 тысяч москвичей победили коронавирус

Число летальных исходов, которые регистрируются среди коронавирусных больных в Москве, продолжает снижаться. За минувшие сутки опасный вирус унес жизни 12 человек.

Данные приводит оперативный штаб. Ранее сообщалось о 14 смертях, днем раньше — о 26 жертвах инфекции. При этом у всех скончавшихся был лабораторно подтвержден коронавируса, была диагностирована пневмония. У некоторых также были сопутствующие хронические заболевания, которые обострились из-за инфекции.

А вот выздороветь за сутки смогли 926 пациентов.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 926 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 142 194", — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Те, кто уже смог победить болезнь, могут помочь тем, кто еще болен. Можно сдать плазму крови с антителами к коронавирусу, либо стать волонтером и помочь в уходе за теми, кто болен. Потенциальные доноры могут позвонить по телефону 8 (495) 870-45-16. Горячая линия работает каждый день с 9:00 до 19:00.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Татарстане разработали тест на коронавирус с двумя полосками. Система по принципу схожа с тестом на беременность — две полоски будут означать положительный результат.