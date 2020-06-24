В Татарстане разработали тест на коронавирус с двумя полосками

Сотрудники лаборатории Казанского федерального университета (КФУ) сообщили о пилотном производстве тест-систем на наличие антител к коронавирусу. Система по принципу схожа с тестом на беременность — две полоски будут означать положительный результат.

Для тестирования не нужно будет ходить в больницу — анализ можно будет сделать в домашних условиях. Для этого необходима одна капля крови.

"Существуют одноразовые скарификаторы для того, чтобы взять кровь дома. Затем ее нужно нанести в окошечко, добавить в буфер, и через 15 минут будет результат", — говорят сотрудники лаборатории.

Вместе с тем, определить заболевание в его активной стадии с помощью этого теста будет невозможно. Проверяется только наличие антител после того, как пациент переболел "ковидом".

Первую партию тестов можно будет получить уже через две недели. Производитель планирует изготавливать по 15 тысяч тест-полосок в час.