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Над Новосибирском пролетел "Бессмертный полк"

Россия » Сибирь » Новосибирск

В небе над Новосибирском во время парада Победы пролетели вертолеты Ми-8 с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны.

В пресс-службе Центрального военного округа рассказали о том, что такое событие происходило впервые.

"Впервые в небе над Новосибирском в день парада Победы, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в салонах транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ-В пролетели фотографии ветеранов. Военные летчики экипажей 14-ой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа разместили в салонах вертолетов фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, а также портреты своих родных, дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны",- рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦВО.

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