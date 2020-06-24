В небе над Новосибирском во время парада Победы пролетели вертолеты Ми-8 с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны.
В пресс-службе Центрального военного округа рассказали о том, что такое событие происходило впервые.
"Впервые в небе над Новосибирском в день парада Победы, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в салонах транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ-В пролетели фотографии ветеранов. Военные летчики экипажей 14-ой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа разместили в салонах вертолетов фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, а также портреты своих родных, дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны",- рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦВО.
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