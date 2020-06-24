Над Новосибирском пролетел "Бессмертный полк"

В небе над Новосибирском во время парада Победы пролетели вертолеты Ми-8 с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны.

В пресс-службе Центрального военного округа рассказали о том, что такое событие происходило впервые.