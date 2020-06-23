Регионам компенсируют расходы на борьбу с коронавирусом

Еще 100 миллиардов рублей выделят на поддержку регионов России. Субъектам федерации помогут справиться с последствиями кризиса.

Такое решение принял Владимир Путин.

"Сейчас важно поддержать инвестиционную активность, восстановить рабочие места. Поэтому считаю правильным оказать дополнительную финансовую помощь регионам — плюс 100 миллиардов рублей, компенсировать регионам расходы на борьбу с эпидемией. Нужно очень внимательно посмотреть на принципы по распределению этой помощи", — заявил глава государства в ходе своего обращения к россиянам.

Он напомнил, что ранее на поддержку регионов уже было выделено 200 миллиардов.

Еще 100 миллиардов направят на обновление региональной дорожной сети. Средства направят туда, где строят и ремонтируют дороги быстро и качественно, с опережением графика.

В ходе этого же обращения президент России также заявил о повышении НДФЛ для "богатых". Так, те, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год, будут платить не 13% налога на доход, а 15%. Правда, повышенный тариф будет применяться только к той сумме, что будет превышать 5 миллионов.