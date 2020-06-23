Владимир Путин во время обращения к гражданам рассказал о повышении ставки НДФЛ с 1 января 2021 года. Она будет повышена с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год.
Повышенной ставкой будут облагаться только те доходы, которые превышают 5 млн рублей в год. Президент предложил "окрасить" деньги в бюджете и направить их на лечение детей с орфанными заболеваниями.
"Это даст бюджету 60 млрд рублей. Защитить и целевым направлять на лечение детей с тяжелыми и редкими заболевания. На закупку лекарств, оборудования, проведения высокотехнологичных заболеваний", — заявил Путин.
Президент Хорватии не примет участие в торжественных мероприятиях в российской столице 24 июня. Собирался до последнего, но внезапной сломался самолет.