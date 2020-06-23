Путин повысил ставку НДФЛ до 15% для "богатых"

Владимир Путин во время обращения к гражданам рассказал о повышении ставки НДФЛ с 1 января 2021 года. Она будет повышена с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год.

Повышенной ставкой будут облагаться только те доходы, которые превышают 5 млн рублей в год. Президент предложил "окрасить" деньги в бюджете и направить их на лечение детей с орфанными заболеваниями.