Tesla в панике? Почти все вакансии внезапно исчезли из-за глобального замораживания найма

Tesla практически полностью приостановила набор сотрудников, оставив лишь три ваканси

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания Tesla удалила почти все более чем 3000 открытых вакансий с доски объявлений, что указывает на глобальный заморозок найма, по сообщению Quartz. К утру четверга осталось только три позиции, все они относятся к программе стажировки "Manufacturing Development Program", в которой, как отмечено, предлагается множество бонусов, но не упоминается заработная плата.

Фото: Wikipedia by Granada is licensed under CC BY-SA 4.0

После публикации неутешительного финансового отчета за первый квартал 2024 года, Tesla объявила о планах сократить 10% персонала, стремясь уменьшить расходы. Первая волна увольнений затронула двух руководителей и 500 сотрудников отдела Supercharger. Второй раунд сократил позиции в отделах ПО, обслуживания и инженерии. В результате, количество сотрудников сократилось с более чем 140 тысяч на конец 2023 года.

Бывший глава отдела продуктовых запусков Rich Otto, оставивший компанию, сообщил на LinkedIn, что уволился из-за нарушения баланса в компании и отсутствия ясного видения будущего. Несмотря на увольнения, на профессиональной платформе LinkedIn все еще опубликованы сотни вакансий Tesla.