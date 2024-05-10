Нельзя сравнивать городских и деревенских котов: на кого любит охотиться больше всего каждый из них

Эксперты назвали отличия деревенских и городских котов

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие считают, что кошки как хищники преимущественно охотятся на грызунов. Однако действительность более сложная, и охотничьи предпочтения кошек различаются в зависимости от их среды обитания.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследования показывают, что кошки, обитающие в городских и сельских условиях, отличаются по выбору жертв. Это обусловлено доступностью разных видов добычи: в деревнях обитает множество грызунов, в то время как городские улицы и парки богаты птицами.

В городе кошки часто охотятся на птиц, хотя их пойманные птицы не всегда становятся пищей. Кроме того, в городах также распространена охота на мышей, но встреча с ящерицами, земноводными, кротами и рыбами происходит гораздо реже.

Сельские кошки, в свою очередь, предпочитают мышей. Полевки — их вторая по популярности жертва, за ними следуют другие грызуны и ящерицы. Также сельские кошки охотятся на птиц, кротов, землероек, рыб и земноводных.

Важно отметить, что если кошке не удается удовлетворить свои охотничьи потребности, она может найти альтернативный объект для охоты, будь то игрушка или даже ноги ее владельца.