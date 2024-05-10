Многие считают, что кошки как хищники преимущественно охотятся на грызунов. Однако действительность более сложная, и охотничьи предпочтения кошек различаются в зависимости от их среды обитания.
Исследования показывают, что кошки, обитающие в городских и сельских условиях, отличаются по выбору жертв. Это обусловлено доступностью разных видов добычи: в деревнях обитает множество грызунов, в то время как городские улицы и парки богаты птицами.
В городе кошки часто охотятся на птиц, хотя их пойманные птицы не всегда становятся пищей. Кроме того, в городах также распространена охота на мышей, но встреча с ящерицами, земноводными, кротами и рыбами происходит гораздо реже.
Сельские кошки, в свою очередь, предпочитают мышей. Полевки — их вторая по популярности жертва, за ними следуют другие грызуны и ящерицы. Также сельские кошки охотятся на птиц, кротов, землероек, рыб и земноводных.
Важно отметить, что если кошке не удается удовлетворить свои охотничьи потребности, она может найти альтернативный объект для охоты, будь то игрушка или даже ноги ее владельца.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.