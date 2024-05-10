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Нельзя сравнивать городских и деревенских котов: на кого любит охотиться больше всего каждый из них

Эксперты назвали отличия деревенских и городских котов

1:18
Зоосфера » Кошки

Многие считают, что кошки как хищники преимущественно охотятся на грызунов. Однако действительность более сложная, и охотничьи предпочтения кошек различаются в зависимости от их среды обитания.

Эксперты назвали отличия деревенских и городских котов
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследования показывают, что кошки, обитающие в городских и сельских условиях, отличаются по выбору жертв. Это обусловлено доступностью разных видов добычи: в деревнях обитает множество грызунов, в то время как городские улицы и парки богаты птицами.

В городе кошки часто охотятся на птиц, хотя их пойманные птицы не всегда становятся пищей. Кроме того, в городах также распространена охота на мышей, но встреча с ящерицами, земноводными, кротами и рыбами происходит гораздо реже.

Сельские кошки, в свою очередь, предпочитают мышей. Полевки — их вторая по популярности жертва, за ними следуют другие грызуны и ящерицы. Также сельские кошки охотятся на птиц, кротов, землероек, рыб и земноводных.

Важно отметить, что если кошке не удается удовлетворить свои охотничьи потребности, она может найти альтернативный объект для охоты, будь то игрушка или даже ноги ее владельца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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