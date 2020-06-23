Опальный экс-глава Приангарья хочет вернуться и просит это разрешить

Экс-губернатор Приангарья Сергей Левченко, ушедший в отставку в декабре прошлого года, мечтает вернуться в политику и вновь побороться за кресло главы региона.

Свое желание, а равно и просьбу разрешить ему участвовать в выборах, назначенных в Иркутской области на 13 сентября, Левченко озвучил в письме президенту России Владимиру Путину.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь бывшего "красного губернатора" Павел Добродеев.

В письме, по словам Добродеева, Левченко напоминает президенту о своих заслугах в бытность губернатором:

подробно перечисляет, как улучшились показатели социально-экономического развития в период с 2015 по 2019 год: снизился в 2 раза госдолг Иркутской области,

двукратно выросли доходы областного бюджета,

инвестиции в основной капитал - в 1,5 раза.

А вот об обстоятельствах, предшествовавших "уходу по собственному" бывший иркутский губернатор предпочел в письме к президенту умолчать.

Напомним, что рассказывал об этом "Правда.Ру" в декабре 2019 года:

"Мне необходимо повысить зарплату", - считает Иркутский губернатор

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