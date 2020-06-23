Экс-губернатор Приангарья Сергей Левченко, ушедший в отставку в декабре прошлого года, мечтает вернуться в политику и вновь побороться за кресло главы региона.
Свое желание, а равно и просьбу разрешить ему участвовать в выборах, назначенных в Иркутской области на 13 сентября, Левченко озвучил в письме президенту России Владимиру Путину.
Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь бывшего "красного губернатора" Павел Добродеев.
В письме, по словам Добродеева, Левченко напоминает президенту о своих заслугах в бытность губернатором:
подробно перечисляет, как улучшились показатели социально-экономического развития в период с 2015 по 2019 год:
- снизился в 2 раза госдолг Иркутской области,
- двукратно выросли доходы областного бюджета,
- инвестиции в основной капитал - в 1,5 раза.
А вот об обстоятельствах, предшествовавших "уходу по собственному" бывший иркутский губернатор предпочел в письме к президенту умолчать.
Напомним, что рассказывал об этом "Правда.Ру" в декабре 2019 года:
"Мне необходимо повысить зарплату", - считает Иркутский губернатор
Иркутский губернатор отправлен в отставку
Матвиенко объяснила отставку Левченко
Сторонники экс-губернатора Левченко не дали ему "уйти красиво"
"Я вернусь": экс-губернатор Приангарья не собирается "сдаваться"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет команду.