Я вернусь: экс-губернатор Приангарья не собирается "сдаваться"

Сергей Левченко, покинувший пост губернатора Иркутской области, провел прощальную пресс-конференцию, которая продлилась, как сообщают местные СМИ, более двух часов.

Экс-губернатор, как отмечают иркутские журналисты, очень старался "сохранить лицо" и в очередной раз рассказывал о том, как хорошо он справлялся со своими обязанностями. А отставку объяснил "несправедливой критикой со стороны СМИ" и действиями неких "темных сил из федерального центра".

Что же касается дальнейших планов, Левченко удивил всех. Учитывая "теплоту", с которой относится к нему бессменный руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, и сторонники "красного губернатора" и его противники были уверены, что ему "приготовлено местечко в аппарате" и сразу после отставки он переедет в столицу. Но — нет.

"Буду работать на благо Иркутской области. Я умею это делать: не зря же меня 10 раз избирали депутатом. Думаю, что я смогу продолжать помогать очень многим. Поэтому я здесь, приходите" — заявил экс-губернатор.

Кстати, Левченко не исключает того, что будет в 2020 году участвовать в губернаторских выборах.

"Мы всегда участвуем. Надеюсь, выборы будут конкурентными. Жизнь покажет, все может произойти. Вы можете ожидать интересных, удивительных событий", - сказал он.

Напомним, что 12 декабря президент Путин принял отставку иркутского губернатора. И назначил ВрИО Игоря Кобзева. Который, кстати, по приезду в Иркутск не стал засиживаться в кабинете, а отправился прямиком в Тулун, где пострадавшие от летнего паводка люди до сих пор ждут помощи.