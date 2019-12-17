Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Я вернусь: экс-губернатор Приангарья не собирается "сдаваться"

Россия » Сибирь » Иркутск

Сергей Левченко, покинувший пост губернатора Иркутской области, провел прощальную пресс-конференцию, которая продлилась, как сообщают местные СМИ, более двух часов.

Экс-губернатор, как отмечают иркутские журналисты, очень старался "сохранить лицо" и в очередной раз рассказывал о том, как хорошо он справлялся со своими обязанностями. А отставку объяснил "несправедливой критикой со стороны СМИ" и действиями неких "темных сил из федерального центра".

Что же касается дальнейших планов, Левченко удивил всех. Учитывая "теплоту", с которой относится к нему бессменный руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, и сторонники "красного губернатора" и его противники были уверены, что ему "приготовлено местечко в аппарате" и сразу после отставки он переедет в столицу. Но — нет.

"Буду работать на благо Иркутской области. Я умею это делать: не зря же меня 10 раз избирали депутатом. Думаю, что я смогу продолжать помогать очень многим. Поэтому я здесь, приходите" — заявил экс-губернатор.

Кстати, Левченко не исключает того, что будет в 2020 году участвовать в губернаторских выборах. 

"Мы всегда участвуем. Надеюсь, выборы будут конкурентными. Жизнь покажет, все может произойти. Вы можете ожидать интересных, удивительных событий", - сказал он.

Напомним, что 12 декабря президент Путин принял отставку иркутского губернатора. И назначил ВрИО Игоря Кобзева. Который, кстати, по приезду в Иркутск не стал засиживаться в кабинете, а отправился прямиком в Тулун, где пострадавшие от летнего паводка люди до сих пор ждут помощи.

Темы кпрф игорь кобзев экс-губернатор сергей левченко геннадий зюганов иркутская область
Актуальная аналитика
Формула небес
Анжелика - королева красоты и авантюры - Гороскоп дня
Мать и дитя
Кутать или не кутать ребенка зимой?
Недвижимость
Распространенные ошибки квартиросъемщиков
Новости Все >
Экс-депутат Рады проклял "бандеровскую власть"
Я вернусь: экс-губернатор Приангарья не собирается "сдаваться"
Фильм "Дылда" вошел в шорт-лист зарубежных претендентов на "Оскар"
Очередное дело "оборотней в погонах" завершили следователи в Бурятии
«Садик строгого режима» скоро откроется в Архангельской области
Три четверти вооружения в РВСН России – новейшие разработки
У многодетной семьи из Ленинградской области нашли склад оружия
В Руанде сносят дома из-за климатических угроз
Диетолог Марият Мухина призывает отказаться от майонеза
Instagram будет предостерегать пользователей от оскорблений
Последние материалы
Экс-депутат Рады проклял "бандеровскую власть"
Я вернусь: экс-губернатор Приангарья не собирается "сдаваться"
Фильм "Дылда" вошел в шорт-лист зарубежных претендентов на "Оскар"
Очередное дело "оборотней в погонах" завершили следователи в Бурятии
«Садик строгого режима» скоро откроется в Архангельской области
Три четверти вооружения в РВСН России – новейшие разработки
У многодетной семьи из Ленинградской области нашли склад оружия
В Руанде сносят дома из-за климатических угроз
Диетолог Марият Мухина призывает отказаться от майонеза
Анжелика - королева красоты и авантюры - Гороскоп дня
Популярное
Общество
Жена Лужкова положила ему в гроб сверток

В Москве прошла церемония прощания с бывшим главой города Юрием Лужковым.

Жена Лужкова положила ему в гроб сверток
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Шоу-бизнес
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Общество
Николай Валуев мог солгать о своей службе в армии
Россия
Гидрометцентр сделал прогноз погоды на первый месяц наступающего года
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 23 Владимир Губарев Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер
Комментарии
Россияне получат обратно до 120 тыс. рублей с пенсионных взносов
Американские военные самолёты улетают из Турции
Россияне получат обратно до 120 тыс. рублей с пенсионных взносов
Диетолог Марият Мухина призывает отказаться от майонеза
Уехали за границу: Кокорин и Мамаев больше не отдыхают в России
У многодетной семьи из Ленинградской области нашли склад оружия
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Диетолог Марият Мухина призывает отказаться от майонеза
Врачи объяснили, почему нельзя пить повторно кипяченую воду
Стала известна причина аномальной жары в Америке и Евразии
В ФРГ решат вопрос по прокладке "Северного потока-2"
Главный итог 2019 года: народ в России сосредотачивается
Трампа обвинили в предательстве нации
"Нормандцы" в Париже говорили каждый про свое
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Американские военные самолёты улетают из Турции
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ