Матвиенко объяснила отставку Левченко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко пояснила, почему губернатор Иркутской области Сергей Левченко был отправлен в отставку. По ее словам, чиновник продемонстрировал неспособность справиться с последствиями стихийных бедствий в регионе.

Матвиенко подчеркнула, что Левченко подал заявление об отставке по собственному желанию. Она предположила, что чиновник сам объективно оценивал свою деятельность на посту главы региона. Также спикер Совфеда выразила мнение, что профессионализм региональных властей проявляется именно в моменты чрезвычайных ситуаций. В данном случае - команда Левченко не справилась, - отметила Матвиенко.