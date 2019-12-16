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Сторонники экс-губернатора Левченко не дали ему "уйти красиво"

Россия » Сибирь » Иркутск

В Иркутске очередной "общественный протест" вылился в петицию против назначения врио губернатора области Игоря Кобзева.

Представители движения "СИЛа" (Совет Избирателей Левченко — прим. "Правда.ру") в воскресенье провели в столице региона митинг, на который пришли члены КПРФ. По сообщениям местных СМИ, их было порядка 200 человек. Коммунисты выражали свое недовольство отставкой "красного губернатора" Сергея Левченко.

Напомним, что он был освобожден от должности президентом 12 декабря. Временно исполняющим обязанности губернатора Приангарья Владимир Путин назначил Игоря Кобзева, заместителя министра МЧС.

Активистам "СИЛы" не понравилось, что руководить областью будет "московский варяг", и в петиции, составленной в ходе митинга, они требуют назначить на этот пост уроженца региона.

"Назначение временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области варяга из Москвы, спасателя Игоря Кобзева, жители восприняли как плевок в регион. Все понимают, что этого человека Кремль хочет поставить главой Приангарья", — говорится в петиции.

Составители петиции "предупредили", что протест против врио будет силен вплоть до саботажа его инициатив

Авторы документа утверждают, что "среди местных чиновников, бизнесменов, депутатов и обычных граждан нет ни одного, кто бы сказал, что Кобзев имеет право стать губернатором и руководить областью с громадным промышленным и ресурсным потенциалом, а также с богатыми культурными и историческими традициями".

Составители петиции "предупреждают", что протест против врио будет настолько силен, что "все его инициативы станут саботироваться".

"Путь таких назначенцев в иркутской политике недолог и заканчивается одним — позорным выдворением" — берут на себя смелость говорить от имени всех иркутян сторонники Левченко.

А между тем сами жители области в социальных сетях, обсуждая петицию "СИЛы", в выражениях в адрес "авторов" не стесняются. И убедительно просят "оголтелых" перестать "раскачивать лодку" и "валить вслед за своим кумиром", который, по мнению большинства, "ничего доброго для региона не сделал", и, вообще, от него "кроме вреда, никакой пользы".

Темы сила митинг петиция левченко игорь кобзев иркутская область красный губернатор
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