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Источник Правда.Ру

"Мне необходимо повысить зарплату", — считает Иркутский губернатор

Политика » Власть print

 Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вынес на рассмотрение регионального Заксобрания проект о внесении изменений в закон "О государственных должностях Иркутской области".

Согласно документу, опубликованному на портале "Электронный парламент", оклад главы региона должен быть увеличен на 44%: с 19 тыс. рублей до 27 тыс. рублей с 1 октября 2019 года.

Повышение, помимо самого Левченко, коснется еще 74 других госслужащих — в законопроекте предложено индексировать их оклады в процентном соотношении в зависимости от роста оплаты труда губернатора. В случае принятия поправок к закону, как подсчитали в областной контрольно-счетной палате, в IV квартале текущего года региональному бюджету дополнительно потребуется 32 миллиона рублей. А в 2010 году на эти цели понадобится 128 млн рублей.

А ведь еще не так давно, в 2015 году, все тот же Сергей Левченко, вступая в должность губернатора, предлагал внести совсем другие изменения в оплату своего труда — понизить оклад на 10%.

По данным ТАСС, в 2018 году его доход увеличился почти на 602 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом и составил более 5,5 млн рублей.

По информации из разных источников, пишет сегодня портал Ирк. ру, в настоящее время губернатор Иркутской области зарабатывает 500 тысяч рублей ежемесячно.

Напомним, что Сергей Левченко является лидером антирейтинга российских губернаторов. И, по неподтвержденным пока данным, в Кремле планируют его отставку.

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Фото: irkobl.ru

Темы губернатор сергей левченко иркутская область
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