Синоптик: на Урале похолодает, на Востоке – жара

В Поволжье, на Урал и Западную Сибирь придет похолодание. Температуры упадут почти в два раза.

Сейчас в этих регионах России около 30 градусов. В Новосибирской, Омском, Томской областях будет около 16-18 градусов. А вот на юге России погода существенно не изменится.

"В Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье, на нижней Волге в Астраханской области — температура выше 30 градусов. В Астраханской, в Волгоградской — до 40. И в Краснодарском крае сегодня будет тоже 35-40. На Черноморском побережье теплая погода — около 30, 25-30. Море уже около 20 градусов в районе Сочи, Геленджика. На побережье Крыма ниже температура — там 17-18 градусов", — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На Дальнем Востоке тоже сохранится жаркая погода.

"На юге Красноярского края, в Хакасии температура высокая — 23-28 градусов в эти три дня. На Дальнем Востоке чуть попрохладнее. В Бурятии около 25. В Забайкальском крае около 20 градусов. В Амурской области 20-25 градусов. В Приморском крае постепенное понижение, там в пятницу 27-28, к воскресенью температура понизится на 4 градуса — будет 20-25. На Чукотке высокая температура — 13-18 градусов. Это очень высокая температура для начала июня, вполне комфортно. Замечательно в Магаданской области, там тоже 20-23 градуса", — отметил синоптик.

Ранее он рассказал о погоде на продолжительные выходные в Москве и центральной части России. Кстати, уже в понедельник температура в столице вырастет до 20-22 градусов, со вторника можно ждать 23-25 градусов тепла.