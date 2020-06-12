В Москве и Центральной России станет прохладнее. 30-градусная жара спадет.

Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

"Очень жаркая погода, которая превышает норму на 6-7 градусов и установилась с начала недели, уйдет. С пятницы начинаются изменения. Над Скандинавией установился центр мощного антициклона, который принесет в Европейскую часть России свежий арктический воздух. Дневная температура понизится до отметок 23-26 градусов. Даже это выше климатической нормы, но после 30-градусной жары всем покажется, что стало прохладнее. Сегодня будет более облачная погода, предфронтальные осадки прогнозируются, даже гроза. В субботу и воскресенье мы еще больше это ощутим, поскольку воздушные массы будут перемещаться с Новой земли, с Карского моря. Ночные температуры будут около 10-12 градусов, тогда как сейчас 17-18 градусов", — пояснил научный руководитель Гидромета Роман Вильфанд.