В Дзержинске женщина родила ребенка до приезда скорой помощи

В пресс-службе правительства Нижегородской области рассказали агентству РИА "Новости" о жительнице Дзержинска, которой пришлось рожать ребенка около подъезда своего дома в ожидании скорой помощи.