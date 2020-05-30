В пресс-службе правительства Нижегородской области рассказали агентству РИА "Новости" о жительнице Дзержинска, которой пришлось рожать ребенка около подъезда своего дома в ожидании скорой помощи.
"Министерство здравоохранения Нижегородской области организовало внутреннюю проверку по факту случившегося. По словам главного врача Больницы скорой медицинской помощи Дзержинска Михаила Гуткина, скорая выехала сразу по вызову с соблюдением нормативного времени доезда — 20 минут. Вызов на скорую поступил 29 мая в 17.59, скорая прибыла по адресу в 18.15", — сообщили агентству в пресс-службе правительства Нижегородской области.
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