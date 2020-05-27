На две недели продлен режим самоизоляции в столице. Новая дата — 14 июня.
Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Он уже подписал соответствующий указ. Сохранится и пропускной режим. Продлевать цифровые пропуска не требуется: срок их действия увеличат автоматически.
С 1 июня в столице вводится пробный режим прогулок по расписанию. В течение двух недель граждане 65 лет и старше наконец смогут выходить на свежий воздух. Гулять также можно всем желающим, кроме москвичей, у которых есть признаки ОРВИ, подозрение на коронавирус.
Пропуск для таких прогулок не потребуется. А вот маска и перчатки — обязательны. С 1 июня в столице усилят проверки этих требований безопасности. Средства защиты необходимо теперь надевать не только в общественном транспорте, но и вообще при выходе из дома.
Разрешили москвичам и заниматься спортом, но только до 9 утра. Прогулки возможны с 9 утра до 21 часа трижды в неделю: подышать свежим воздухом разрешается дважды в будние дни и один раз в выходной.
Мэр столицы России Сергей Собянин заявил о том, что Москва уже полностью готова к репетициям и проведению парада Победы.
"Мы все организационно-технические мероприятия выверили с министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и для последующего проведения парада", — сказал Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее стало известно о том, что Владимир Путин назначил дату парада Победы — 24 июня.
Специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о том, что в столичном регионе России не стоит ожидать теплого начала лета.
"По периферии антициклона у нас продолжится адвекция (перенос воздуха в горизонтальном направлении, а вместе с ним и его свойств — Прим.ред.) холодного воздуха, и с 1 июня в ночные часы плюс четыре-девять градусов по Цельсию", — отметила Позднякова.
По словам синоптика, дневная температура воздуха будет держаться на уровне 11—16 градусов тепла.
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Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что почти половина коек в больницах, которые были предназначены для лечения коронавирусных больных, уже свободны.
"Слава Богу, мы говорили с Вами об этом, нам удалось избежать этого самого жесткого сценария, и теперь у нас половина, практически половина этого коечного фонда свободна. Это означает, что мы можем постепенно начинать вводить плановую помощь, нормальную работу. Такой график мы с министром здравоохранения составили и уже со следующей недели начинаем конкретную работу такого рода", — отметил Собянин.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.