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Источник Правда.Ру

Самоизоляцию в Москве продлили

Россия » Центр » Москва

На две недели продлен режим самоизоляции в столице. Новая дата — 14 июня.

Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Он уже подписал соответствующий указ. Сохранится и пропускной режим. Продлевать цифровые пропуска не требуется: срок их действия увеличат автоматически.

С 1 июня в столице вводится пробный режим прогулок по расписанию. В течение двух недель граждане 65 лет и старше наконец смогут выходить на свежий воздух. Гулять также можно всем желающим, кроме москвичей, у которых есть признаки ОРВИ, подозрение на коронавирус.

Пропуск для таких прогулок не потребуется. А вот маска и перчатки — обязательны. С 1 июня в столице усилят проверки этих требований безопасности. Средства защиты необходимо теперь надевать не только в общественном транспорте, но и вообще при выходе из дома.

Разрешили москвичам и заниматься спортом, но только до 9 утра. Прогулки возможны с 9 утра до 21 часа трижды в неделю: подышать свежим воздухом разрешается дважды в будние дни и один раз в выходной.

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В Москве сообщили о готовности к проведению парада Победы

Россия » Центр » Москва

Мэр столицы России Сергей Собянин заявил о том, что Москва уже полностью готова к репетициям и проведению парада Победы.

"Мы все организационно-технические мероприятия выверили с министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и для последующего проведения парада", — сказал Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее стало известно о том, что Владимир Путин назначил дату парада Победы — 24 июня.

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Синоптики рассказали о погоде в Москве на начало лета

Россия » Центр » Москва

Специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о том, что в столичном регионе России не стоит ожидать теплого начала лета.

"По периферии антициклона у нас продолжится адвекция (перенос воздуха в горизонтальном направлении, а вместе с ним и его свойств — Прим.ред.) холодного воздуха, и с 1 июня в ночные часы плюс четыре-девять градусов по Цельсию", — отметила Позднякова.

По словам синоптика, дневная температура воздуха будет держаться на уровне 11—16 градусов тепла.

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Депутат ГД: исследований по заболеваемости COVID среди курильщиков нет

Здоровье

Коронавирус агрессивнее воздействует на измененные органы. У курильщиков легкие изменены табаком, а именно на легкие в первую очередь "нападает" COVID-19.

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Испанец во время карантина живет один в 27-этажном отеле

Общество

В середине марта Испания приостановила работу туристических компаний. Все отели в стране закрыты. Но несмотря на то, что туристов сейчас нет, все рано нужно следить за порядком. Инженер Даниэль Ордоньес остался один в 27-этажном отеле "W" в Барселоне, чтобы следить за техническим состоянием помещений.

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Собянин рассказал об освобождении коек от зараженных COVID-19

Россия » Центр » Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что почти половина коек в больницах, которые были предназначены для лечения коронавирусных больных, уже свободны.

"Слава Богу, мы говорили с Вами об этом, нам удалось избежать этого самого жесткого сценария, и теперь у нас половина, практически половина этого коечного фонда свободна. Это означает, что мы можем постепенно начинать вводить плановую помощь, нормальную работу. Такой график мы с министром здравоохранения составили и уже со следующей недели начинаем конкретную работу такого рода", — отметил Собянин.

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