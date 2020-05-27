Самоизоляцию в Москве продлили

На две недели продлен режим самоизоляции в столице. Новая дата — 14 июня.

Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Он уже подписал соответствующий указ. Сохранится и пропускной режим. Продлевать цифровые пропуска не требуется: срок их действия увеличат автоматически.

С 1 июня в столице вводится пробный режим прогулок по расписанию. В течение двух недель граждане 65 лет и старше наконец смогут выходить на свежий воздух. Гулять также можно всем желающим, кроме москвичей, у которых есть признаки ОРВИ, подозрение на коронавирус.

Пропуск для таких прогулок не потребуется. А вот маска и перчатки — обязательны. С 1 июня в столице усилят проверки этих требований безопасности. Средства защиты необходимо теперь надевать не только в общественном транспорте, но и вообще при выходе из дома.

Разрешили москвичам и заниматься спортом, но только до 9 утра. Прогулки возможны с 9 утра до 21 часа трижды в неделю: подышать свежим воздухом разрешается дважды в будние дни и один раз в выходной.