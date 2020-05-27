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Источник Правда.Ру

Мэр Москвы рассказал о снятии некоторых ограничений

Россия » Центр » Москва

Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентами. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.

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Почти 400 тыс. заявок на оказание услуг выполнили соцработники

Общество

Больше миллиона звонков приняли специалисты горячей линии по вопросам коронавирусу. Колл-центр работает уже два месяца.

Его открыли 23 марта в Москве, чтобы россияне смогли получить развернутые ответы на свои вопросы.

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Собянин рассказал об освобождении коек от зараженных COVID-19

Россия » Центр » Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что почти половина коек в больницах, которые были предназначены для лечения коронавирусных больных уже свободны.

"Слава Богу, мы говорили с вами об этом, нам удалось избежать этого самого жесткого такого сценария, и теперь у нас половина, практически половина этого коечного фонда свободна. Это означает, что мы можем постепенно начинать вводить плановую помощь, нормальную работу. Такой график мы с министром здравоохранения составили, и уже со следующей недели начинаем конкретную работу такого рода", — отметил Собянин.

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Власти Германии планируют разрешить турпоездки в 31 страну

Туризм » Путешествия

В случае улучшения эпидемиологической ситуации власти Германии заявили, что с 15 июня планируют отменить ограничения на поездки в 31 страну.

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В Подмосковье рассказали о двухмесячном запасе масок и перчаток

Россия » Центр » Москва

В пресс-службе Минздрава Подмосковья рассказали агентству РИА "Новости" о том, что запаса масок и перчаток хватит на два месяца.

"На сегодняшний день на складе порядка 400 тысяч защитных костюмов, которых хватит на 37 дней, 633 тысячи респираторов — на 70 дней, 111 тысяч защитных очков — на 28 дней, 400 тысяч пар бахил — на 36 дней, также достаточно перчаток, их хватит еще на два месяца", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что учет средств индивидуальной защиты ведется очень строго.

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Москвичам позволят гулять с 1 июня по графику

Россия » Центр » Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что жителям столицы с 1 июня разрешат прогулки по городу. Известно, что такие меры будут приняты в тестовом режиме и по определенному графику.

"Пожалуй, самое главное для граждан — эти месяцы, которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее", — сказал Собянин президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи.

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