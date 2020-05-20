Жители 84 регионов России за минувшие сутки получили положительные тесты на коронавирус. Всего в стране выявлено 8764 новых инфицированных.
Как сообщает оперативный штаб, у 45,9% новых пациентов не было внешних симптомов заболевания. Наиболее сложной остается ситуация в Москве. В столице за сутки зарегистрировано 2699 больных. В Московской области их 903. В тройку антилидеров выбился Красноярский край, где за сутки обнаружено сразу 504 инфицированных.
Также большой прирост показывает Санкт-Петербург (+455), Нижегородская область (+257), Ростовская область (+139). Лучше всего дела обстоят в Сахалинской области, Республике Алтай и в Ненецком автономном округе. Здесь за сутки выявлено по одному новому больному.
🔸 Москва - 2699
🔸 Московская область - 903
🔸 Красноярский край - 504
🔸 Санкт-Петербург - 455
🔸 Нижегородская область - 257
🔸 Ростовская область - 139
🔸 Ярославская область - 135
🔸 Свердловская область - 135
🔸 Калужская область - 118
🔸 Брянская область - 110
🔸 Тульская область - 98
🔸 Самарская область - 98
🔸 Рязанская область - 92
🔸 Саратовская область - 92
🔸 Краснодарский край - 91
🔸 Республика Дагестан - 90
🔸 Республика Башкортостан - 88
🔸 Тамбовская область - 85
🔸 Волгоградская область - 84
🔸 Курская область - 82
🔸 Липецкая область - 79
🔸 Новосибирская область - 77
🔸 Ленинградская область - 75
🔸 Республика Татарстан - 75
🔸 Челябинская область - 74
🔸 Чувашская Республика - 73
🔸 Республика Северная Осетия - 72
🔸 Пензенская область - 72
🔸 Белгородская область - 67
🔸 Владимирская область - 66
🔸 Кабардино-Балкарская Республика - 66
🔸 Омская область - 65
🔸 Республика Адыгея - 64
🔸 Ульяновская область - 64
🔸 Ханты-Мансийский АО - 63
🔸 Смоленская область - 60
🔸 Ставропольский край - 59
🔸 Республика Тыва - 56
🔸 Астраханская область - 55
🔸 Хабаровский край - 55
🔸 Пермский край - 53
🔸 Орловская область - 49
🔸 Иркутская область - 48
🔸 Ивановская область - 47
🔸 Республика Саха (Якутия) - 46
🔸 Республика Ингушетия - 44
🔸 Кировская область - 44
🔸 Приморский край - 44
🔸 Оренбургская область - 42
🔸 Республика Бурятия - 42
🔸 Тюменская область - 40
🔸 Алтайский край - 40
🔸 Республика Марий Эл - 37
🔸 Республика Мордовия - 34
🔸 Тверская область - 33
🔸 Калининградская область - 32
🔸 Ямало-Ненецкий АО - 32
🔸 Мурманская область - 30
🔸 Амурская область - 30
🔸 Республика Хакасия - 28
🔸 Архангельская область - 25
🔸 Вологодская область - 25
🔸 Республика Калмыкия - 23
🔸 Камчатский край - 21
🔸 Воронежская область - 20
🔸 Забайкальский край - 20
🔸 Чеченская Республика - 19
🔸 Костромская область - 16
🔸 Республика Коми - 12
🔸 Карачаево-Черкесская Республика - 12
🔸 Томская область - 12
🔸 Новгородская область - 10
🔸 Псковская область - 10
🔸 Еврейская АО - 10
🔸 Кемеровская область - 9
🔸 Республика Карелия - 8
🔸 Удмуртская Республика - 6
🔸 Магаданская область - 5
🔸 Республика Крым - 4
🔸 Севастополь - 4
🔸 Курганская область - 3
🔸 Ненецкий АО - 1
🔸 Республика Алтай - 1
🔸 Сахалинская область - 1
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