Почти во всех регионах России есть новые коронавирусные больные

Жители 84 регионов России за минувшие сутки получили положительные тесты на коронавирус. Всего в стране выявлено 8764 новых инфицированных.

Как сообщает оперативный штаб, у 45,9% новых пациентов не было внешних симптомов заболевания. Наиболее сложной остается ситуация в Москве. В столице за сутки зарегистрировано 2699 больных. В Московской области их 903. В тройку антилидеров выбился Красноярский край, где за сутки обнаружено сразу 504 инфицированных.

Также большой прирост показывает Санкт-Петербург (+455), Нижегородская область (+257), Ростовская область (+139). Лучше всего дела обстоят в Сахалинской области, Республике Алтай и в Ненецком автономном округе. Здесь за сутки выявлено по одному новому больному.

🔸 Москва - 2699

🔸 Московская область - 903

🔸 Красноярский край - 504

🔸 Санкт-Петербург - 455

🔸 Нижегородская область - 257

🔸 Ростовская область - 139

🔸 Ярославская область - 135

🔸 Свердловская область - 135

🔸 Калужская область - 118

🔸 Брянская область - 110

🔸 Тульская область - 98

🔸 Самарская область - 98

🔸 Рязанская область - 92

🔸 Саратовская область - 92

🔸 Краснодарский край - 91

🔸 Республика Дагестан - 90

🔸 Республика Башкортостан - 88

🔸 Тамбовская область - 85

🔸 Волгоградская область - 84

🔸 Курская область - 82

🔸 Липецкая область - 79

🔸 Новосибирская область - 77

🔸 Ленинградская область - 75

🔸 Республика Татарстан - 75

🔸 Челябинская область - 74

🔸 Чувашская Республика - 73

🔸 Республика Северная Осетия - 72

🔸 Пензенская область - 72

🔸 Белгородская область - 67

🔸 Владимирская область - 66

🔸 Кабардино-Балкарская Республика - 66

🔸 Омская область - 65

🔸 Республика Адыгея - 64

🔸 Ульяновская область - 64

🔸 Ханты-Мансийский АО - 63

🔸 Смоленская область - 60

🔸 Ставропольский край - 59

🔸 Республика Тыва - 56

🔸 Астраханская область - 55

🔸 Хабаровский край - 55

🔸 Пермский край - 53

🔸 Орловская область - 49

🔸 Иркутская область - 48

🔸 Ивановская область - 47

🔸 Республика Саха (Якутия) - 46

🔸 Республика Ингушетия - 44

🔸 Кировская область - 44

🔸 Приморский край - 44

🔸 Оренбургская область - 42

🔸 Республика Бурятия - 42

🔸 Тюменская область - 40

🔸 Алтайский край - 40

🔸 Республика Марий Эл - 37

🔸 Республика Мордовия - 34

🔸 Тверская область - 33

🔸 Калининградская область - 32

🔸 Ямало-Ненецкий АО - 32

🔸 Мурманская область - 30

🔸 Амурская область - 30

🔸 Республика Хакасия - 28

🔸 Архангельская область - 25

🔸 Вологодская область - 25

🔸 Республика Калмыкия - 23

🔸 Камчатский край - 21

🔸 Воронежская область - 20

🔸 Забайкальский край - 20

🔸 Чеченская Республика - 19

🔸 Костромская область - 16

🔸 Республика Коми - 12

🔸 Карачаево-Черкесская Республика - 12

🔸 Томская область - 12

🔸 Новгородская область - 10

🔸 Псковская область - 10

🔸 Еврейская АО - 10

🔸 Кемеровская область - 9

🔸 Республика Карелия - 8

🔸 Удмуртская Республика - 6

🔸 Магаданская область - 5

🔸 Республика Крым - 4

🔸 Севастополь - 4

🔸 Курганская область - 3

🔸 Ненецкий АО - 1

🔸 Республика Алтай - 1

🔸 Сахалинская область - 1