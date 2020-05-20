Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Почти во всех регионах России есть новые коронавирусные больные

Россия

Жители 84 регионов России за минувшие сутки получили положительные тесты на коронавирус. Всего в стране выявлено 8764 новых инфицированных.

Как сообщает оперативный штаб, у 45,9% новых пациентов не было внешних симптомов заболевания. Наиболее сложной остается ситуация в Москве. В столице за сутки зарегистрировано 2699 больных. В Московской области их 903. В тройку антилидеров выбился Красноярский край, где за сутки обнаружено сразу 504 инфицированных.

Также большой прирост показывает Санкт-Петербург (+455), Нижегородская область (+257), Ростовская область (+139). Лучше всего дела обстоят в Сахалинской области, Республике Алтай и в Ненецком автономном округе. Здесь за сутки выявлено по одному новому больному.

🔸 Москва - 2699

🔸 Московская область - 903

🔸 Красноярский край - 504

🔸 Санкт-Петербург - 455

🔸 Нижегородская область - 257

🔸 Ростовская область - 139

🔸 Ярославская область - 135

🔸 Свердловская область - 135

🔸 Калужская область - 118

🔸 Брянская область - 110

🔸 Тульская область - 98

🔸 Самарская область - 98

🔸 Рязанская область - 92

🔸 Саратовская область - 92

🔸 Краснодарский край - 91

🔸 Республика Дагестан - 90

🔸 Республика Башкортостан - 88

🔸 Тамбовская область - 85

🔸 Волгоградская область - 84

🔸 Курская область - 82

🔸 Липецкая область - 79

🔸 Новосибирская область - 77

🔸 Ленинградская область - 75

🔸 Республика Татарстан - 75

🔸 Челябинская область - 74

🔸 Чувашская Республика - 73

🔸 Республика Северная Осетия - 72

🔸 Пензенская область - 72

🔸 Белгородская область - 67

🔸 Владимирская область - 66

🔸 Кабардино-Балкарская Республика - 66

🔸 Омская область - 65

🔸 Республика Адыгея - 64

🔸 Ульяновская область - 64

🔸 Ханты-Мансийский АО - 63

🔸 Смоленская область - 60

🔸 Ставропольский край - 59

🔸 Республика Тыва - 56

🔸 Астраханская область - 55

🔸 Хабаровский край - 55

🔸 Пермский край - 53

🔸 Орловская область - 49

🔸 Иркутская область - 48

🔸 Ивановская область - 47

🔸 Республика Саха (Якутия) - 46

🔸 Республика Ингушетия - 44

🔸 Кировская область - 44

🔸 Приморский край - 44

🔸 Оренбургская область - 42

🔸 Республика Бурятия - 42

🔸 Тюменская область - 40

🔸 Алтайский край - 40

🔸 Республика Марий Эл - 37

🔸 Республика Мордовия - 34

🔸 Тверская область - 33

🔸 Калининградская область - 32

🔸 Ямало-Ненецкий АО - 32

🔸 Мурманская область - 30

🔸 Амурская область - 30

🔸 Республика Хакасия - 28

🔸 Архангельская область - 25

🔸 Вологодская область - 25

🔸 Республика Калмыкия - 23

🔸 Камчатский край - 21

🔸 Воронежская область - 20

🔸 Забайкальский край - 20

🔸 Чеченская Республика - 19

🔸 Костромская область - 16

🔸 Республика Коми - 12

🔸 Карачаево-Черкесская Республика - 12

🔸 Томская область - 12

🔸 Новгородская область - 10

🔸 Псковская область - 10

🔸 Еврейская АО - 10

🔸 Кемеровская область - 9

🔸 Республика Карелия - 8

🔸 Удмуртская Республика - 6

🔸 Магаданская область - 5

🔸 Республика Крым - 4

🔸 Севастополь - 4

🔸 Курганская область - 3

🔸 Ненецкий АО - 1

🔸 Республика Алтай - 1

🔸 Сахалинская область - 1

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы россия регионы коронавирус оперативный штаб статистика за сутки
Новости Все >
На Алтае цех по производству газировки делал заодно и алкоголь
Почти 2,7 тысячи человек за сутки заболели коронавирусом в Москве
Путин пообещал Нурмагомедову лучшее лечение для его отца
Доктор Мясников: Препарат "Виагра" улучшает дыхание в горах
Почти во всех регионах России есть новые коронавирусные больные
Еще 8764 человека заболели коронавирусом в России
В Хабаровске преступники похищали дорогие радиодетали с машин связи
Названы продукты, ускоряющие старение организма
Более 350 новых случаев коронавируса выявлено на Украине
Лондон и Амстердам не предоставили УЕФА гарантий проведения Евро-2020
Последние материалы
На Алтае цех по производству газировки делал заодно и алкоголь
Почти 2,7 тысячи человек за сутки заболели коронавирусом в Москве
Путин пообещал Нурмагомедову лучшее лечение для его отца
Доктор Мясников: Препарат "Виагра" улучшает дыхание в горах
Почти во всех регионах России есть новые коронавирусные больные
Еще 8764 человека заболели коронавирусом в России
В Хабаровске преступники похищали дорогие радиодетали с машин связи
Названы продукты, ускоряющие старение организма
Более 350 новых случаев коронавируса выявлено на Украине
Лондон и Амстердам не предоставили УЕФА гарантий проведения Евро-2020
Популярное
Власть
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Российский шоу-бизнес
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Новости Мурманска
В Мурманске на свалке обнаружили новое медицинское оборудование
Российский шоу-бизнес
Павел Прилучный рассказал о случившемся с ним "адовом беспределе"
Игорь Буккер Как можно услышать жестикуляцию Игорь Буккер Василий Амирджанов Масочно-перчаточный режим множит протестные настроения Василий Амирджанов Любовь Степушова Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России? Любовь Степушова
Комментарии
Путин пообещал Нурмагомедову лучшее лечение для его отца
Путин: В том, что медики не получили допвыплаты, виновато правительство
Россияне назвали самые унизительные профессии
Узбекистан обвинил МИД РФ во вмешательстве в свои внутренние дела
Россияне назвали самые унизительные профессии
Россияне назвали самые унизительные профессии
Украинство в учебнике по географии показало свою нацистскую суть
Стрелков раскритиковал Путина и Суркова в интервью у Гордона
Александр Бузгалин: труды и идеи Ленина актуальны и сейчас
Кравец рассказала, почему Полина Гагарина решила уйти от мужа
Платошкин: Народ устал. Если не будет смены курса, начнутся протесты
Украинство в учебнике по географии показало свою нацистскую суть
Россияне назвали самые унизительные профессии
Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России?
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Россияне назвали самые унизительные профессии
Стрелков раскритиковал Путина и Суркова в интервью у Гордона
Платошкин: Народ устал. Если не будет смены курса, начнутся протесты
Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России?
Стрелков раскритиковал Путина и Суркова в интервью у Гордона
Экономику планируют спасать досрочной отправкой части россиян на пенсию
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ