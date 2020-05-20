Еще 8764 человека заболели коронавирусом в России

Новых коронавирусных больных выявили в 84 регионах России. В стране за сутки зарегистрировано 8764 новых случая заболевания.

Как сообщает оперативный штаб, от болезни скончались 135 человек за сутки, а всего число жертв на сегодняшний день достигло 2972 человека. Всего в стране выявлено 308 705 случаев заболевания.

Полностью победить болезнь смогли 85 392 человека. Из них за последние сутки — 9262.

По данным Роспотребнадзора, в России уже проведено более 7,5 миллиона тестов на COVID-19. За последние сутки врачи сделали 225 тысяч тестов. Под наблюдением медиков остаются 273 тысячи россиян.

В Москве провели повторную дезинфекцию шести железнодорожных вокзалов. В общей сложности сотрудники МЧС обработали дезраствором более 76 тысяч квадратных метров внутренних помещений и 81 тысячу квадратных метров прилегающих территорий.

В Дагестане, где выявлено много незарегистрированных смертей от коронавируса, планируют ввести строгий пропускной режим. Он может быть введен там, где местные жители хуже всего соблюдают самоизоляцию и растет число заболевших.