Еще 4748 москвичам поставили диагноз "коронавирус". Оперативный штаб приводит данные за минувшие сутки.
Большинство новых инфицированных младше 65 лет:
🔹 39,6% — от 18 до 45 лет.
🔹 36,8% — от 46 до 65 лет.
🔹 10,5% — от 66 до 79 лет.
🔹 6,7% — старше 80 лет.
🔹 6,4% — дети.
Всего в столице зарегистрировано 135 464 случая заболевания COVID-19. До 31 мая в городе продлен режим самоизоляции и введен масочный режим.
В Коммунарке на лечении находятся 170 коронавирусных больных, 24 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В отделении реанимации и интенсивной терапии лежат 52 человека.
Более 24,5 тысячи москвичей уже выздоровели от коронавируса. За последние сутки их количество выросло на 1235 человек. А вот скончались 68 больных.
За сутки в России выявлено еще 10 598 случаев заболевания. С начала эпидемии в стране их 262 843. Скончались от COVID-19 2418 пациентов, из них за последние 24 часа — 113 человек. Новые инфицированные есть во всех 85 регионах России.
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