Еще 10 598 человек в России заболели коронавирусом. Положительные тесты они получили за минувшие сутки.
Как сообщает оперативный штаб, в стране большой прирост летальных исходов. За последние 24 часа от коронавируса в России скончались 113 человек. Сутками ранее было 93 человека, еще на день раньше — 96 человек.
Среди новых инфицированных у 42,5% инфекция внешне никак не проявлялась. Полностью выздороветь смогли 4696 пациентов.
С начала эпидемии в стране зарегистрировано уже 262 843 случая заболевания. Инфицированные есть во всех регионах страны. 2418 человек стали жертвами коронавируса. Выздороветь смогли 58 226 россиян.
По данным Роспотребнадзора, за сутки в России сделано 225 тысяч тестов на COVID-19. С начала эпидемии врачи провели уже более 6,4 миллиона тестов. Под наблюдением врачей остаются 256 тысяч человек.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что частная лаборатория "Инвитро" будет тестировать россиян на наличие антител к коронавирусу. Тестирования проводятся в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Челябинске, Новосибирске, Самаре.
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