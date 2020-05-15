Больше 24,5 тысячи москвичей выздоровели от коронавируса

Еще 1235 москвичей смогли победить коронавирус. Ранее у них был диагностирован и подтвержден COVID-19, а сейчас у всех отрицательные тесты.

Оперативный штаб приводит данные за минувшие сутки.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1235 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 24 562", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что за сутки в столице от коронавируса скончались 68 человек. У них был диагностирован COVID-19 и пневмония. Также имелись хронические заболевания.

Сейчас в столице работает телемедицинский центр. Его сотрудники консультируют коронавирусных больных, у которых болезнь протекает легко, поэтому они остаются дома. С 23 марта проведено уже больше 170 тысяч консультаций, их получили 45 тысяч человек. Каждую смену к работе приступают 150 врачей, которые ежедневно дают около 7 тысяч консультаций.

Призывников Москвы и Московской области перед отправкой к месту службы проверят на коронавирус. Экспресс-тесты выдадут результат уже через 15 минут. Если результат будет отрицательным, призывника отправят на медкомиссию.