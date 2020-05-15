Больше 44% новых инфицированных коронавирусом — москвичи. В столице выявлено 4748 новых коронавирусных больных.
На втором месте идет Московская область, где положительные тесты на COVID-19 за сутки получили 945 человек. В Санкт-Петербурге больных прибавилось на 541 человека.
Среди регионов антилидерами стали Нижегородская область (+307), Ямало-Ненецкий автономный округ (+115), Саратовская область (+113). Лучше всего ситуация с коронавирусом складывается в Сахалинской области, где за сутки только один человек подхватил COVID-19.
Всего за сутки в России выявлено 10 598 случаев, они есть во всех регионах страны. С начала эпидемии зарегистрировано 262 843 случая заражения коронавирусом.
🔸 Москва — 4748
🔸 Московская область — 945
🔸 Санкт-Петербург — 541
🔸 Нижегородская область — 307
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 115
🔸 Саратовская область — 113
🔸 Тульская область — 105
🔸 Свердловская область — 104
🔸 Ивановская область — 101
🔸 Челябинская область — 100
🔸 Краснодарский край — 99
🔸 Калужская область — 98
🔸 Республика Дагестан — 97
🔸 Рязанская область — 95
🔸 Иркутская область — 95
🔸 Волгоградская область — 90
🔸 Республика Башкортостан — 90
🔸 Ростовская область — 89
🔸 Владимирская область — 88
🔸 Республика Бурятия — 88
🔸 Брянская область — 87
🔸 Ярославская область — 87
🔸 Республика Татарстан — 84
🔸 Тамбовская область — 83
🔸 Чувашская Республика — 83
🔸 Курская область — 80
🔸 Белгородская область — 79
🔸 Республика Северная Осетия — 72
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 71
🔸 Новосибирская область — 71
🔸 Ульяновская область — 69
🔸 Ленинградская область — 66
🔸 Орловская область — 65
🔸 Смоленская область — 61
🔸 Пензенская область — 61
🔸 Ставропольский край — 60
🔸 Мурманская область — 59
🔸 Самарская область — 56
🔸 Приморский край — 53
🔸 Хабаровский край — 52
🔸 Республика Калмыкия — 51
🔸 Астраханская область — 50
🔸 Пермский край — 50
🔸 Красноярский край — 48
🔸 Липецкая область — 47
🔸 Омская область — 47
🔸 Воронежская область — 46
🔸 Республика Марий Эл — 45
🔸 Тверская область — 44
🔸 Тюменская область — 39
🔸 Ханты-Мансийский АО — 39
🔸 Алтайский край — 38
🔸 Республика Ингушетия — 35
🔸 Республика Саха (Якутия) — 35
🔸 Калининградская область — 33
🔸 Архангельская область — 32
🔸 Республика Адыгея — 31
🔸 Оренбургская область — 30
🔸 Республика Мордовия — 27
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 26
🔸 Чеченская Республика — 26
🔸 Республика Тыва — 26
🔸 Республика Хакасия — 25
🔸 Забайкальский край — 22
🔸 Кировская область — 21
🔸 Костромская область — 19
🔸 Псковская область — 16
🔸 Республика Коми — 15
🔸 Вологодская область — 15
🔸 Новгородская область — 14
🔸 Кемеровская область — 14
🔸 Камчатский край — 14
🔸 Амурская область — 10
🔸 Томская область — 9
🔸 Курганская область — 8
🔸 Магаданская область — 8
🔸 Республика Карелия — 6
🔸 Удмуртская Республика — 6
🔸 Чукотский АО — 6
🔸 Республика Крым — 6
🔸 Еврейская АО — 4
🔸 Севастополь — 3
🔸 Ненецкий АО — 2
🔸 Республика Алтай — 2
🔸 Сахалинская область — 1
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