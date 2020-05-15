Новые коронавирусные больные есть во всех регионах России

Больше 44% новых инфицированных коронавирусом — москвичи. В столице выявлено 4748 новых коронавирусных больных.

На втором месте идет Московская область, где положительные тесты на COVID-19 за сутки получили 945 человек. В Санкт-Петербурге больных прибавилось на 541 человека.

Среди регионов антилидерами стали Нижегородская область (+307), Ямало-Ненецкий автономный округ (+115), Саратовская область (+113). Лучше всего ситуация с коронавирусом складывается в Сахалинской области, где за сутки только один человек подхватил COVID-19.

Всего за сутки в России выявлено 10 598 случаев, они есть во всех регионах страны. С начала эпидемии зарегистрировано 262 843 случая заражения коронавирусом.

🔸 Москва — 4748

🔸 Московская область — 945

🔸 Санкт-Петербург — 541

🔸 Нижегородская область — 307

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 115

🔸 Саратовская область — 113

🔸 Тульская область — 105

🔸 Свердловская область — 104

🔸 Ивановская область — 101

🔸 Челябинская область — 100

🔸 Краснодарский край — 99

🔸 Калужская область — 98

🔸 Республика Дагестан — 97

🔸 Рязанская область — 95

🔸 Иркутская область — 95

🔸 Волгоградская область — 90

🔸 Республика Башкортостан — 90

🔸 Ростовская область — 89

🔸 Владимирская область — 88

🔸 Республика Бурятия — 88

🔸 Брянская область — 87

🔸 Ярославская область — 87

🔸 Республика Татарстан — 84

🔸 Тамбовская область — 83

🔸 Чувашская Республика — 83

🔸 Курская область — 80

🔸 Белгородская область — 79

🔸 Республика Северная Осетия — 72

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 71

🔸 Новосибирская область — 71

🔸 Ульяновская область — 69

🔸 Ленинградская область — 66

🔸 Орловская область — 65

🔸 Смоленская область — 61

🔸 Пензенская область — 61

🔸 Ставропольский край — 60

🔸 Мурманская область — 59

🔸 Самарская область — 56

🔸 Приморский край — 53

🔸 Хабаровский край — 52

🔸 Республика Калмыкия — 51

🔸 Астраханская область — 50

🔸 Пермский край — 50

🔸 Красноярский край — 48

🔸 Липецкая область — 47

🔸 Омская область — 47

🔸 Воронежская область — 46

🔸 Республика Марий Эл — 45

🔸 Тверская область — 44

🔸 Тюменская область — 39

🔸 Ханты-Мансийский АО — 39

🔸 Алтайский край — 38

🔸 Республика Ингушетия — 35

🔸 Республика Саха (Якутия) — 35

🔸 Калининградская область — 33

🔸 Архангельская область — 32

🔸 Республика Адыгея — 31

🔸 Оренбургская область — 30

🔸 Республика Мордовия — 27

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 26

🔸 Чеченская Республика — 26

🔸 Республика Тыва — 26

🔸 Республика Хакасия — 25

🔸 Забайкальский край — 22

🔸 Кировская область — 21

🔸 Костромская область — 19

🔸 Псковская область — 16

🔸 Республика Коми — 15

🔸 Вологодская область — 15

🔸 Новгородская область — 14

🔸 Кемеровская область — 14

🔸 Камчатский край — 14

🔸 Амурская область — 10

🔸 Томская область — 9

🔸 Курганская область — 8

🔸 Магаданская область — 8

🔸 Республика Карелия — 6

🔸 Удмуртская Республика — 6

🔸 Чукотский АО — 6

🔸 Республика Крым — 6

🔸 Еврейская АО — 4

🔸 Севастополь — 3

🔸 Ненецкий АО — 2

🔸 Республика Алтай — 2

🔸 Сахалинская область — 1