Жизни 68 москвичей унес за сутки коронавирус

Еще 68 человек в Москве стали жертвами коронавируса. Данные приводит оперативный штаб за минувшие сутки.

Как отмечают медики, у всех скончавшихся был диагностирован коронавирус и пневмония. Также москвичи имели хронические заболевания.

В столице введен строгий масочный режим, а самоизоляция продлена до 31 мая. Большинство москвичей с понимаем относятся к ситуации и заботятся о своем здоровье, поэтому используют средства индивидуальной защиты. Так, если раньше в столичных магазинах было около 28% покупателей без масок, то сейчас их около 3%.

"Если 11 мая средства индивидуальной защиты носили около 72% покупателей в магазинах Москвы, то 14 мая их число возросло до 97%. Нарушения масочного и перчаточного режима в предприятиях торговли столицы — единичны", — рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Пассажиры метро тоже используют маски и перчатки. Так, в масках замечено 99% пассажиров, в перчатках — 90%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что лаборатория "Инвитро" будет делать тесты на антитела к коронавирусу. Первые центры тестирований открылись в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и Челябинске.