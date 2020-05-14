Почти две сотни москвичей получили штрафы за езду в метро без масок

Нарушителей масочного режима в столичном метро оштрафовали. Пассажиры пользовались подземкой, не надев маску и перчатки.

Напомним, с 12 мая в Москве введен обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты обязаны носить пассажиры общественного транспорта и такси, посетители продуктовых магазинов и аптек.

"За последние два дня за отсутствие масок и перчаток оштрафовано 198 человек. После введения режима более 98% пассажиров метро добросовестно соблюдают требования, хотя ранее в масках было 58%. Ещё раз напоминаем, что появление в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты будет считаться нарушением", — рассказал исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Штраф за нарушение масочного режима составляет четыре тысячи рублей. Однако, как подчеркивают власти, главная задача не наказывать москвичей, а не допустить распространения коронавируса.

Ранее мэра Москвы Сергея Собянина раскритиковали за отсутствие перчаток. Без них он появился на осмотре строительства станции метро "Кленовый бульвар". Снимок с Собяниным без перчаток его пресс-служба опубликовала в общий доступ.