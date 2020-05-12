Мэра Москвы Сергея Собянина раскритиковали жители столицы из-за отсутствия защитных перчаток во время осмотра строительства станции метро "Кленовый бульвар".

Пресс-служба главы города опубликовала фото Собянина с посещения строительного объекта, на которых мэр запечатлен без перчаток.

Под фотографией пользователи начали оставлять негативные комментарии, обвиняя главу города в нарушении перчаточного режима. Жители столицы призывали оштрафовать Собянина.

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