Мэра Москвы Сергея Собянина раскритиковали жители столицы из-за отсутствия защитных перчаток во время осмотра строительства станции метро "Кленовый бульвар".
Пресс-служба главы города опубликовала фото Собянина с посещения строительного объекта, на которых мэр запечатлен без перчаток.
Под фотографией пользователи начали оставлять негативные комментарии, обвиняя главу города в нарушении перчаточного режима. Жители столицы призывали оштрафовать Собянина.
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