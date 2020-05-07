В Москве будут штрафовать за работу без медицинских масок

В Москве начнут штрафовать за нарушение масочного режима. Работникам предприятий, чья деятельность разрешена в условиях пандемии коронавируса, за отсутствие медицинских масок придётся заплатить 4 тысячи рублей. Как сообщает начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков, сотрудники Роспотребнадзора могут осуществлять проверки соблюдения масочного режима в организациях.

"На предприятиях и в организациях, работа которых разрешена, в соответствии с требованиями главного санитарного врача должен быть обеспечен масочный режим, штраф за несоблюдение которого составит 4 тыс. рублей. Сотрудники Роспотребнадзора могут прийти на такие предприятия, проверить, соблюдается ли масочный режим", — сказал Данчиков.

Эпидемиологическая ситуация в Москве

За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 6 703 случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в столице составляет 92 676 человек. Кроме того, ранее Сергей Собянин заявил, что реальное количество заболевших может достигать отметки в 300 тысяч человек. От коронавирусной инфекции умерли 905 человек (за сутки эта цифра выросла на 39 человек), а вылечились — 9 227 пациентов, 769 из которых выписались из больниц в последние сутки.