В Москве начнут штрафовать за нарушение масочного режима. Работникам предприятий, чья деятельность разрешена в условиях пандемии коронавируса, за отсутствие медицинских масок придётся заплатить 4 тысячи рублей. Как сообщает начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков, сотрудники Роспотребнадзора могут осуществлять проверки соблюдения масочного режима в организациях.
"На предприятиях и в организациях, работа которых разрешена, в соответствии с требованиями главного санитарного врача должен быть обеспечен масочный режим, штраф за несоблюдение которого составит 4 тыс. рублей. Сотрудники Роспотребнадзора могут прийти на такие предприятия, проверить, соблюдается ли масочный режим", — сказал Данчиков.
За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 6 703 случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в столице составляет 92 676 человек. Кроме того, ранее Сергей Собянин заявил, что реальное количество заболевших может достигать отметки в 300 тысяч человек. От коронавирусной инфекции умерли 905 человек (за сутки эта цифра выросла на 39 человек), а вылечились — 9 227 пациентов, 769 из которых выписались из больниц в последние сутки.
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