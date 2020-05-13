Референдум по объединению двух регионов России может пройти осенью

Жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа выскажут свое мнение об объединении регионов. Их ждет референдум.

Не исключено, что он пройдет уже осенью 2020 года — в единый день выборов в сентябре.

"Мы ставим перед собой задачу и цель уже проговорить с людьми к сентябрю и совместить это с выборами высших должностных лиц на территории субъектов наших двух регионов. Нам бы хотелось бы быстро, но тщательно поговорить с людьми, услышать их мнение, посмотреть аргументы в пользу этого объединения", — рассказал врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Он также отметил, что два губернатора, выборы которых пройдут в этот же день, останутся на своих должностях. Это связано с тем, что процесс интеграции займет немало времени, а регионы требуют ежедневного руководства. По оценке Цыбульского, объединение субъектов РФ продлится не меньше года.

Название нового региона, если идею поддержат жители, выберут они сами.

По мнению директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, регион может быть назван Архангельской областью, Архангельским краем или Северным краем.