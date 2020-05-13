Эксперт оценил объединение Архангельской области и НАО

Включение Ненецкого автономного округа в состав Архангельской области — это завершение конституционных преобразований России начала 90-х. Такие процессы уже прошли в Пермском, Красноярском, Камчатском, Забайкальском краях, Иркутской области.

Такое мнение высказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

"Я лично стою в числе тех экспертов, которые, в целом, поддерживают данный процесс. Процедура такого объединения подразумевает обязательно проведение референдумов в двух субъектах Российской Федерации, после чего принятие специального федерального конституционного закона, то есть закона, принятого конституционным большинством в Государственной Думе и в Совете Федерации. После чего вносятся изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации, где перечень субъектов закреплен. Если эти процедуры будут пройдены, то мы будем говорить о завершенности данного процесса", — пояснил эксперт.

Он отметил, что Ненецкий автономный округ является самым малочисленным субъектом Российской Федерации: в нем проживает чуть больше 40 тысяч человек. При этом НАО является регионом-донором и имеет высокую бюджетную обеспеченность.

Преимущества объединения

Среди преимуществ объединения регионов Владимир Климанов называет более четкую систему государственного управления, более четкое позиционирование нового региона по отношению к инвесторам.

"Мы понимаем, что в настоящее время Ненецкий автономный округ является одним из основных центров нефтедобычи в нашей стране, и здесь планируется реализация, в том числе, масштабных инфраструктурных проектов, связывающих железнодорожную систему Урала и морские порты на Белом и Балтийском морях. И в этой связи понятно, что есть ожидание того, что объединенный субъект федерации будет более мощным с точки зрения реализации таких масштабных проектов. Кроме того, Ненецкий автономный округ — это 1/10 часть Севморпути. И в этой связи, если уж Архангельск претендует на то, чтобы быть полноценным форпостом освоения Арктики и базой Северного морского пути, одной из основных, то сам бог велел здесь объединить два субъекта федерации в части освоения арктической зоны Российской Федерации", — заключил Владимир Климанов.

Возможные названия нового региона

На вопрос, какое название может получить новый субъект федерации, эксперт предложил три варианта:

1. Архангельская область.

2. Архангельский край.

3. Северный край.

По словам Климанова, процесс объединения двух регионов небыстрый и может занять до двух лет, включая процедуры по формированию новых или обновлению старых законодательных и исполнительных органов власти.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что слухи о возможном объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа развеял врио губернатора НАО Юрий Бездудный. В радиоэфире он подтвердил, что "это не фейк, интеграционные процессы действительно идут".