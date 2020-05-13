На один регион в России станет меньше. В один субъект объединят Архангельскую область и Ненецкий автономный округ.
Информацию подтвердил врио Ненецкого АО Юрий Бездудный.
"Это не фейк. Действительно, интеграционные процессы идут", — заявил он в ходе радиоэфира.
Для принятия окончательного решения требуется провести референдум. Не исключено, что его организуют уже в этом году. Об объединении регионов сообщат их руководители — Юрий Бездудный и Александр Цыбульский.
Напомним, что главы регионов назначены на свои посты совсем недавно и оба являются временно исполняющими обязанности. Губернаторские выборы пройдут в Архангельской области и Ненецком автономном округе (или уже в едином регионе) 13 сентября.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".